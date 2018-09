Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar fietsdiefstal

Politiemensen hebben de afgelopen dagen in Etten-Leur in totaal vijf verdachten aangehouden van fietsdiefstal en/of heling van fietsen. De politie was een onderzoek gestart toen bleek dat het aantal fietsdiefstallen in Etten-Leur steeg.

Gisteren meldden we al dat we zondagavond 17 september op de Emmalaan twee verdachten hebben aangehouden. Het gaat om twee Polen van 21 en 32 jaar oud. Deze mannen hielden zich zondagavond laat verdacht op bij een fietsenstalling aan de Emmalaan. Eén van de mannen pakte op een bepaald moment een fiets en probeerde het slot door te knippen, terwijl de ander op de uitkijk stond. Ze konden op heterdaad worden aangehouden. Het gereedschap dat ze bij zich hadden is in beslag genomen. Ze zijn na verhoor heengezonden en moeten zich later voor de rechtbank verantwoorden.

Fiets in de schuur

Maar dat zijn dus niet de enige aanhoudingen in dit onderzoek. Agenten hielden maandagmiddag 17 september in een woning in Etten-Leur een 29-jarige man uit Etten-Leur aan op verdenking van diefstal / heling. In de schuur van zijn woning troffen agenten een fiets aan die in de vroege ochtend van zaterdag 15 september is weggenomen nabij een supermarkt op de Schoonhout. In de schuur en de tuin stonden nog drie fietsen. Van twee ervan kon de man sleutels en/of een aankoopbewijs laten zien. Van een afgesloten herenfiets kon hij dat niet. Deze fiets is dan ook voor nader onderzoek in beslag genomen. Onderzocht wordt of deze tweewieler van diefstal afkomstig is.

Bedrijfsfiets

Op zaterdagochtend 15 september stelden politiemensen na een melding een onderzoek in een fietsenberging onder een wooncomplex in de Cellostraat in. In de berging troffen de agenten twee gestolen fietsen aan. De ene, een bedrijfsfiets, bleek vorige week te zijn gestolen op de Tamboerijn. De tweede bleek ook als gestolen geregistreerd te staan, maar zou al in oktober 2015 in Roosendaal zijn weggenomen. Op basis van onderzoeksinformatie hielden politiemensen op zondag 16 september een 35-jarige inwoner van Etten-Leur aan. Op maandag 17 september hielden ze in Sint Willebrord een tweede verdachte aan, een 36-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Beide verdachten hebben een verklaring afgelegd en zijn daarna in vrijheid gesteld. Het onderzoek loopt nog.