Officier van justitie eist 20 jaar tegen verdachte prostitutiemoorden

Twee vrouwen die in de jaren 90 allebei deels ontkleed dood gevonden werden in het centrum van Rotterdam. Beiden vrouwen leidden een zwervend bestaan, één van de twee werkte als prostituée.

Allebei zijn ze door messteken om het leven gekomen. Tegen de 59-jarige man die het Openbaar Ministerie verantwoordelijk houdt voor hun dood, eiste de officier van justitie vandaag 20 jaar gevangenisstraf.

Cold case

De verdachte werd in april 2017 aangehouden na uitgebreid forensisch onderzoek van het cold case team in het zogenoemde prostitutieproject. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft met de nieuwste technieken aanwijzingen in de richting van de verdachte kunnen vinden.

Prostitutiemoorden

Twee doden vrouwen, twee jaren en bij beide het sperma van verdachte. Tussen deze twee zaken bleken nog veel meer overeenkomsten te zijn: de vrouwen leefden op straat, waren kwetsbaar en er hadden duidelijk seksuele handelingen plaatsgevonden voordat zij kwamen te overlijden. De vrouwen bleken met fors geweld om het leven te zijn gebracht, naast messteken in de hals hadden zij allebei diverse verwondingen op hun bovenlichaam. De wijze waarop de messteken waren toegebracht bleek bijna identiek.

Het onderzoek naar een verdachte in deze zaak bleek gecompliceerd. In de jaren 90 waren opsporingsmiddelen als camerabeelden niet beschikbaar. Het enige bewijs was het sperma van de betrokken man op de lichamen van de twee slachtoffers. Er zijn destijds forensische sporen veiliggesteld en bewaard. Wat 20 jaar geleden forensisch niet mogelijk was, is dat nu wel, waardoor anno 2017 deze verdachte in beeld kwam.

Gevangenisstraf

De officier van justitie eiste vandaag een langdurige gevangenisstraf omdat er sprake is van twee buitengewoon gewelddadige feiten, waarmee de verdachte niet alleen de slachtoffers groot leed heeft aangedaan, maar ook hun nabestaanden jarenlang in onzekerheid heeft gelaten over het lot van hun geliefden. “Deze ernstige levensdelicten hebben zelfs 27 en 28 jaar na dato nog grote impact op de omgeving van de slachtoffers,” aldus de officier van justitie.

De rechtbank in Rotterdam doet op 18 oktober uitspraak in deze zaak.