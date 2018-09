Terrorismeverdachten maakten 'aanslagfilmpje' bij Erasmusbrug

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtugd dat de twee mannen die in juni in Rotterdam werden opgepakt op korte termijn een aanslag wilden plegen en daarbij veel slachtoffers wilden maken.

Tip van AIVD

De aanhouding van de mannen vond plaats na een tip van de inlichtingendienst AIVD. Dit meldt de NOS woensdag. De zaak is nog in onderzoek, maar woensdag was er een pro forma-zitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Maar het is volgen officier van justitie Vreugdenhil al wel heel helder dat de mannen bezig waren met het voorbereiden van een aanslag. Eén van de twee verdachten zou meerdere keren hebben aangegeven dat hij op termijn een aanslag wilde plegen in Frankrijk. Officier van justitie tegen de NOS: 'Hij zou mensen kennen die beschikken over kalasjnikovs en die bomvesten zouden kunnen vervaardigen. Hij geeft aan over de nodige financiële middelen te beschikken voor de uitvoering van zijn actie.'

Foto politiebureau, filmpje Erasmusbrug

In een chat op Facebook, waarvan delen in de telefoons van de verdachten zijn teruggevonden, wordt ook de mogelijkheid van een aanslag op Nederlandse veiligheidsdiensten besproken. En daarbij wordt een foto van een politiebureau in Rotterdam-Zuid meegestuurd. De twee blijken op meer plaatsen in Rotterdam foto's te hebben gemaakt. Ook hebben ze een videoboodschap opgenomen en gemaakt bij de Erasmusbrug waarin zij terreur verheerlijken. De mannen zeggen uit Libië te komen, maar volgens het OM komen ze waarschijnlijk uit Marokko en zijn ze 22 en 28 jaar oud.