Medewerkers PostNL houden 24-uurstaking

Dreigende ontslagen

'Bij het bedrijf dreigt ontslag van honderden medewerkers. De locaties waar stakers samenkomen zijn de voorbereidingslocaties in Den Bosch, Amsterdam en Arnhem', aldus de FNV. Bij PostNL werken 20.000 postbezorgers en postbodes.

Verhoging werkdruk

PostNL wil koste wat kost de combibundel doordrukken. Werknemers van PostNL hebben massaal laten weten dat de combibundel moet worden gestopt. Ze willen dat PostNL nu eindelijk naar hen gaat luisteren. Tot nu toe neemt PostNL de besluiten letterlijk over hun ruggen heen: uit onderzoek blijkt dat het werken met de combibundel en het daarbij aangeboden ‘postvest’ leidt tot een toename van werkdruk en fysieke klachten bij postbezorgers en postbodes. De afgelopen weken waren er succesvolle werkonderbrekingen in Den Bosch, Amsterdam en Nieuwegein. Nu is het tijd de druk op te voeren. Eerder stuurde FNV een ultimatum aan PostNL tegen invoering van de combibundel. Dat legde het bedrijf naast zich neer.

De ‘combibundel’

PostNL wil dat postbezorgers en postbodes de post zelf op straat gaan sorteren tijdens hun postronde. Het sorteren van post gebeurt nu nog door postvoorbereiders in de sorteercentra. Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘PostNL wil de combibundel eenzijdig invoeren, zonder draagvlak bij de medewerkers, zonder instemming van de FNV en buiten de cao om.

'Platte' bezuiniging

Het is een platte bezuiniging, ten koste van de bezorgers. De invoering betekent bovendien het verlies van minimaal 500 banen in de sorteercentra. De werknemers van PostNL accepteren dit niet. Komt nog bij dat de medewerkers de angstcultuur, de reorganisatiedrift en de alsmaar toenemende werkdruk bij PostNL spuugzat zijn. PostNL weigert terug te komen op zijn besluit, daarom staken de mensen.’