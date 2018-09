Morgen code geel voor storm

Is het vandaag nog mooi weer, morgenochtend trekt een zone met (buiige) regen over Nederland oostwaarts. Het KNMI heeft inmiddels code geel afgegeven.

Daarna klaart het op en komen er vooral in de noordelijke helft van het land buien voor, later op de dag ook met onweer. In plaats van op te lopen daalt de temperatuur naar ongeveer 17°C. De wind draait naar zuidwest tot west en neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig, aan de kust naar hard tot stormachtig.

Aan de noordwestkust staat in de ochtend mogelijk enige tijd een westzuidwesterstorm. In de ochtend komen zware windstoten voor, tot ongeveer 80 km/uur, in het Waddengebied tot ca. 95 km/uur. In de middag en avond neemt de wind van het zuiden uit geleidelijk af.

Zaterdag enkele buien, zondag veel regen en met name zondagavond mogelijk ook veel wind. Daarna geleidelijk droger en zonniger, maar wel vrij koel voor de tijd van het jaar.