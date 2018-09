Jos B. blijft langer vast

De voorlopige hechtenis van Jos B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is door de rechtbank in Maastricht met negentig dagen verlengd. Zijn advocaat Gerald Roethof had om vrijlating gepleit.

Sperma van andere man

Volgens Roethof is het dna dat gevonden is bij Nicky Verstappen niet van sperma of bloed van zijn cliënt. Daarnaast zijn er dna sporen gevonden van vijf verschillende mannen. Eén van die sporen is sperma. Tevens zou er dna van medewekers van het NFI zijn aangetroffen. Roethof laat weten dat dna zich snel verspreidt.

Jos B. vrijlaten

Ook het misbruik en ontvoeren van Nicky kan volgens Roethof niet bewezen worden. ‘Met andere woorden: er is een verdachte, maar dat levert geen bewezenverklaring op. Ik zeg: dit gaat het niet worden. Hak die knoop door. Deze zaak zal alleen maar verliezers kennen. Laat niemand onnodig lijden, laat hem vrij.’