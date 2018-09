Spoormedewerkers voelen zich gepasseerd door robottreinen

FNV Spoor zegt dat spoormedewerkers zich gepasseerd voelen en geschrokken zijn over de berichtgeving dat vervoerders willen testen met een robottrein. Dit is volgens de bond onacceptabel

FNV Spoor is met NS en ProRail in gesprek over nieuwe technologische ontwikkelingen. Ondanks deze gesprekken wordt de vakbond nu gepasseerd. FNV Spoor stelt dat er zonder de vakbond geen enkele test mag doorgaan.

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘Desnoods roepen wij alle machinisten van Nederland op om deze testen te blokkeren. Het Nederlands spoor is zeer complex. Naast wat kansen, kleven er vooral veel risico’s aan het automatisch rijden. Veiligheidsrisico’s voor reizigers, spoormedewerkers en verkeersdeelnemers.’

FNV Spoor eist directe betrokkenheid bij alle testen.