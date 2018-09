Een op de zeven basisscholen heeft te weinig leerlingen

Ruim 900 basisscholen in Nederland hebben te weinig leerlingen. Dit betekend voor nog een onbekend aantal scholen dat er sluiting dreigt. Dit blijkt uit onderzoek door RTL Niuews.

Volgens voorspellingen van het ministerie zakken de komende vier jaar nog eens 228 scholen onder de norm. De onderwijsraad vindt dat dit aantal ernstig moet worden verminderd. Dit terwijl de regering juist geld heeft vrijgemaakt om kleine scholen te steunen.

Vanaf dit schooljaar zijn er nieuwe normeringen die voor de komende vijf jaar blijven gelden. Het minimum aantal leerlingen hangt van het aantal kinderen in een gemeente. Zo moet een school in Amsterdam minimaal 195 leerlingen hebben en in Delfzijl heeft een school aan vijftig leerlingen al genoeg.