Al meer dan 110.000 euro opgehaald voor slachtoffers Oss

De donaties voor de slachtoffers en nabestaanden van het treinongeluk in Oss is de 110.000 gepasseerd.

De inzamelingsactie werd opgestart door vader Nick Nietveld uit Almere. Het geld, dat op een rekening van de gemeente Oss wordt gestort, is bedoeld om de uitvaart van de omgekomen kinderen te financieren en ook voor eventuele aanpassingen in en om het huis van de overlevenden. Nietveld was zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot in actie te komen.

''We hebben niet veel tijd om geld op te kunnen halen, Laten we daarom ons uiterste best doen zsm steunen waar je kan uiteraard'', aldus de vader. De inzamelingsactie duurt nog tot volgende week vrijdag.