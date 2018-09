Geen storm, maar wel een enkele mistbank en veel regen

Morgen geen weeralarm voor storm, maar er wordt wel veel regen verwacht. In de ochtend is het op een lokale bui na nog op de meeste plaatsen droog en in het noordoosten kan plaatselijk nevel of een mistbank voorkomen.

Vanaf het einde van de ochtend gaat het van het zuidwesten uit opnieuw op veel plaatsen regenen, vooral in het midden en zuiden van het land. In het zuiden valt 10-20 mm, in het uiterste zuidoosten mogelijk wat meer. In het noorden zijn er ook droge perioden maar daar kan soms wel een losse bui voorkomen. In de loop van de avond neemt het aantal buien geleidelijk af, vooral landinwaarts. Vlak aan zee zijn bij deze buien nog onweer en (zware) windstoten mogelijk van 70-80 km/uur.

De temperatuur komt in de middag op de meeste plaatsen niet boven de 13°C uit. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit uiteenlopende richtingen. In de loop van de ochtend wordt de wind overal noordelijk en neemt in de middag toe naar matig boven land en krachtig tot mogelijk hard langs de kust.