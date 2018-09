Zwaar vuurwerk gebruikt bij inbraak kiosk

De meldkamer kreeg even voor 05.15 uur meerdere meldingen dat er een enorme knal is gehoord bij station Muiderpoort. Toen politiemensen op de locatie aankwamen, zagen ze dat de kiosk bij één van de perrons beschadigd was geraakt door een explosie. De recherche vermoedt dat er illegaal vuurwerk is gebruikt met als doel om de deuren van de kiosk te forceren. Onderzoek heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er niets is buitgemaakt.