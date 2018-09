Fabrikant gaat alle stints controleren na ongeval Oss

Dit naar aanleiding van het ongeluk met de stint op het spoor in Oss vorige week. Het bedrijf doet dat in afwachting van onderzoek naar het ongeluk. Het Bilthovense bedrijf heeft in een boodschap aan de afnemers laten weten dat het vanaf maandag alle karren wil gaan controleren. Op de site schrijft de fabrikant: 'In afwachting van de uitslag van het onderzoek, controleren we alle 3500 stints vanaf 24 september op alle veiligheidspunten en vervangen preventief onderdelen'.

Daarnaast heeft het bedrijf ook een mailing verstuurd naar zijn klanten met een 'kwaliteit en veiligheidschecklist'. Met deze checklist kan de opvanglocatie de stint zelf nalopen op verschillende punten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) liet gisteren weten te gaan onderzoeken of de elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie in Oss de elektrisch aangedreven stint heeft beïnvloed. Na het ongeluk maakten meer gebruikers melding van storingen met de stint nabij een overweg.

Verschillende kinderopvangorganisaties hebben na het ongeluk besloten hun kinderen voorlopig niet meer te vervoeren met de stint. Eerst moet zekerheid verkregen worden dat het ongluk niet is veroorzaakt door een technische storing in het elektrisch aangedreven voertuig. Bij het ongeval in Oss reed een stint door een gesloten spoorboom en botste vervolgens op een trein. Hierbij kwamen vier kinderen om het leven. Een vijfde kind en een medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde raakten zwaargewond.