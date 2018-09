VEH: ‘Het moet in Groningen afgelopen zijn met het getreuzel’

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen heeft Vereniging Eigen Huis haar grote bezorgdheid geuit over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied. De vereniging start vandaag een online platform waarop een aantal Groningse gezinnen met bevingsschade wordt gevolgd.

Continue strijd

In het Groningse provinciehuis benadrukte Vereniging Eigen Huis krachtig dat de huidige procedures, regelingen en instituten niet werken. “Veel mensen buiten Groningen denken dat het daar inmiddels wel goed geregeld zal zijn. Maar de praktijk is een andere”, zegt Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis. “Niemand lijkt nog grip te hebben op de problemen met schadeafhandeling en versterking. Groningers moeten strijd leveren tegen een enorm juridisch apparaat, worden met wantrouwen bejegend en moeten continue op de toppen van hun tenen lopen omdat ze anders simpelweg worden bedonderd. Er zijn inmiddels jaren voorbij gegaan van onzekerheid waarin hun woning niet is hersteld en niet kon worden verkocht. Al die tijd zit het leven van duizenden Groningse gezinnen op slot.”

Groningse schadekronieken online

Vandaag start op www.eigenhuis.nl/groningen een platform waarop een aantal Groningse gezinnen met bevingsschade wordt gevolgd. Zij kunnen niet meer veilig in hun huis wonen en zijn vastgelopen in procedures met een duimendik gasdossier. Het gaat vaak om zeer ingrijpende trajecten, waarbij soms de hele woning moet worden afgebroken en opnieuw moet worden opgebouwd.

Het gaat om mensen, niet om procedures

Vereniging Eigen Huis pleit voor een menselijke behandeling en wil dat de eigen voorstellen en ideeën van de Groningers voorop staan. Steven Wayenberg: “Niet langer over de hoofden van gedupeerden heen praten en beslissen, maar hen betrekken bij de voor hen best denkbare oplossing. Alleen op die manier kan nog enig vertrouwen worden teruggewonnen en kan snelheid bij de uitvoering worden gemaakt.” Daarom pleit Vereniging Eigen Huis ook voor de terugkeer van de Arbiters Bodembeweging. Uit eerdere ervaringen blijkt dat dit instituut voor veel mensen erg waardevol is geweest.