Aanhoudingen in groot drugsonderzoek

De politie heeft zeven mannen en één vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel op de Veluwe. De personen kwamen na een uitgebreid onderzoek als verdachten naar voren en zijn de afgelopen tijd aangehouden. De politie verwacht de komende tijd nog meer aanhoudingen te verrichten in dit onderzoek.

Na een langdurig onderzoek kon de politie de acht personen aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel in de omgeving van Harderwijk. Het gaat hierbij om vijf inwoners uit de gemeente Harderwijk van 20-, 21-, 33-, 38- en 40 jaar oud. Daarnaast zijn een 25-jarige vrouw uit Ermelo, een 27-jarige man uit Rotterdam en een 28-jarige man uit Hulshorst aangehouden.

Tijdens de aanhoudingen zijn huiszoekingen verricht. Hierbij zijn o.a. meerdere mobiele telefoons en drie auto’s in beslag genomen. Ook is een hoeveelheid drugs en contact geld aangetroffen.

De 27-jarige man uit Rotterdam en de 28-jarige man uit Hulshorst zijn, na voorgeleiding bij de rechtercommissaris, in bewaring gesteld. Tegen alle verdachten is proces-verbaal opgemaakt en zij moeten zich verantwoorden voor de rechter. De politie is nog bezig met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.