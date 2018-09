Jongerenvereniging 't Waeske in Guttecoven veroordeeld voor dood jongen

Wat is er gebeurd?

De 15-jarige jongen is in de nacht van 28 op 29 oktober 2016 met vrienden op een Halloweenfeest in ’t Waeske geweest. Hij heeft daar alcohol kunnen krijgen en niemand van het aanwezige bestuur heeft dat verhinderd of bemoeilijkt. Hij heeft zelfs zo veel alcohol kunnen drinken dat hij dronken is geworden. Nadat hij ’t Waeske verlaten heeft, is de jongen gedesoriënteerd geraakt waarna hij, te voet, op de autosnelweg is gekomen. Daar is hij aangereden en even later is hij aan zijn verwondingen overleden.

Naar het oordeel van de rechtbank, is ’t Waeske niet alleen verantwoordelijk voor het dronken maken van de 15-jarige jongen, maar kan ’t Waeske ook verantwoordelijk gehouden worden voor zijn dood. Als hij niet dronken was geweest door toedoen van ’t Waeske, zou hij zich naar alle waarschijnlijkheid niet op de A2 hebben begeven en aangereden zijn. De dood van de jongen is daarom redelijkerwijs aan ’t Waeske toe te rekenen.

Geldboete

De rechtbank veroordeelt ’t Waeske tot een geldboete van 15.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Een onvoorwaardelijk deel is op zijn plaats om ’t Waeske te laten voelen dat er heel verkeerd gehandeld is. Om ’t Waeske ervan bewust te laten zijn dat men niet nog eens de fout in mag gaan, legt de rechtbank de boete deels voorwaardelijk op.

Daarnaast legt de rechtbank een onvoorwaardelijke geldboete van 1.000 euro op voor het overtreden van de Drank- en Horecawet, omdat ‘t Waeske bedrijfsmatig alcohol aan jongeren onder 18 jaar verstrekte. Als ’t Waeske de komende 3 jaar nog een keer de Drank- en Horecawet overtreedt, volgt een sluiting voor de tijd van 6 maanden.