Schooldirectrice aangehouden vanwege fraude

Een 50-jarige vrouw uit Rhoon is aangehouden voor valsheid in geschrift, verduistering en oplichting. De verdachte was werkzaam als directrice bij een school voor speciaal onderwijs. De school valt onder een stichting die (onder meer) het openbaar voorgezet speciaal onderwijs in de regio Rotterdam verzorgt.