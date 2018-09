Heksenjacht op tientallen mensen die 'grappen' maakten over spoordrama Oss

Op sociale media is een heksenjacht gaande op tientallen mensen die 'grappen' plaatsten over het spoorwegongeval in Oss.

Sommigen voelen zich zo bedreigd dat ze hun account maar verwijderen. De poltie roept de 'jagers'op om niet voor eigen rechter te spelen. Dit meldt het Brabants Dagblad woensdag, Volgens de krant gebeurt het 'voor eigen rechter spelen' juist wel en zijn er zieker al tien pagina's op Facebook waarop massaal persoonsgegevens, foto's en namen van werkgevers worden gedeeld. Er zouden inmiddels als honderden mensen aan meedoen, aldus de krant. Sommige 'jagers' gaan zelfs zover dat ze contact opnemen met de werkgevers van de daders om te proberen hen te laten ontslaan, zo blijkt uit een rondgang van de krant.

Mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente, die geschrokken is van de omvang van de heksenjacht spreekt over 'middeleeuwse toestanden'. In de krant zegt hij: 'Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel alsof zo'n jacht gerechtvaardigd is. Dat ze hiermee het juiste doen. Er zit geen rem op deze jacht, dat is gevaarlijk.' Dat laatste is een verwijzing naar bedrijven die in een kwaad daglicht worden gezet, omdat een medewerker zeer ongepaste 'grappen' heeft gemaakt over het spoorwegdrama.