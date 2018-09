'Jonge ouders hebben meer kans op woningbrand'

'De reden van dit verhoogde risico kunnen we verklaren’’, zegt René Hagen - voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken en lector brandpreventie aan de Brandweeracademie. ‘’Jonge ouders gebruiken bijvoorbeeld vaker elektrische apparaten met een hoog brandrisico, zoals een wasdroger. Daarnaast is er in een druk gezin vaak minder tijd om na te denken over de risico´s op brand.’’ Vanaf 1 oktober staan de landelijke Brandpreventieweken dan ook in het teken van de oproep ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. René Hagen: ‘’Met die boodschap gaat de Brandweer door het hele land daadwerkelijk op kraambezoek om met ouders samen te werken aan de veiligheid van hun gezin.’

Minder bewust

Dat jonge ouders minder bewust zijn van hun verhoogd risico op het meemaken van een woningbrand wordt bevestigd door de jaarlijkse steekproef van de Nationale Brandpreventieweken. René Hagen: ’40% van de jonge ouders maakt bijvoorbeeld het filter van de wasdroger niet na iedere droogbeurt schoon. Dit terwijl dit een – simpel te voorkomen - top 3 veroorzaker is van woningbrand. Daarnaast is het verontrustend dat 50% van de jonge ouders vooraf niet bespreekt wie bij brand welke kinderen in veiligheid brengt. Je durft er écht niet over na te denken wat er zal gebeuren als je tijdens een brand samen buiten staat en je kind blijkt nog binnen te zijn. Hier gaan we met alle partners van de Nationale Brandpreventieweken duidelijk en nuttig advies over geven.'

Brandweer landelijk op kraambezoek

Met felicitaties en makkelijk toepasbare tips voor een brandveilige start voor jonge ouders, stapt de brandweer vanaf 1 oktober met haar samenwerkingspartners door het hele land af op jonge ouders. Met de boodschap ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ helpen zij jonge ouders op weg. Want ouders kunnen zelf veel doen om hun gezin tegen de risico’s van een woningbrand te beschermen. René Hagen: ’Bijvoorbeeld de slaapkamerdeuren sluiten als je gaat slapen en testen of je de rookmelders ook nog kunt horen met de deuren dicht.’