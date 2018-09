Grote 24 uursstaking bij Ryanair

Ze zijn de angstcultuur, het totale gebrek aan respect, de schijnzelfstandigheid en de onderbetaling bij Ryanair meer dan zat. Uit angst voor ontslag of plotselinge overplaatsing durfde het Ryanair personeel lange tijd niet zijn mond open te doen. Maar morgen komen ze massaal in opstand.

Europese staking

In zes EU-landen wordt morgen gestaakt: Nederland, België, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal. ‘Ze kunnen ons moeilijk allemaal ontslaan’.

De staking betekent dat er morgen nauwelijks gevlogen wordt van en naar Eindhoven’, zegt Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart. Als Ryanair zegt dat vluchten van stakers wel doorgaan, kan dat twee dingen betekenen. Ofwel Ryanair zet stakingsbrekers in uit het buitenland, wat in strijd is met de recente uitspraak van de Nederlandse rechter hierover. Of Ryanair laat bewust passagiers naar de luchthaven komen om chaos te creëren’.

Intimidatie en onderbetaling

Bij Ryanair heerst een angstcultuur. Wie kritiek uit wordt gedreigd met plotselinge overplaatsing of ontslag. Werken bij Ryanair betekent niet doorbetaald worden bij ziekte, onzekere contracten en ontslag zonder goede redenen. En voor veel cabinepersoneel betekent het ook fulltime werken maar amper kunnen rondkomen.

Cao en Nederlands recht

Het cabinepersoneel eist dat Ryanair een cao met FNV Luchtvaart afsluit waarin afspraken worden gemaakt over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Ook de piloten eisen een cao, zij zijn aangesloten bij vakbond VNV. Ook eisen de piloten en het cabinepersoneel dat Ryanair het Nederlands recht toepast.

Politici

Verschillende politici zullen morgen op vliegveld Eindhoven aanwezig zijn uit solidariteit met de stakers, waaronder kamerlid Cem Lacin van de SP, Suzanne Kröger van Groenlinks en Agnes Jongerius van het Europees parlement.