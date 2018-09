Woedende supporters zorgen voor opstootje na bekeruitschakeling FC Groningen

Boze fans wilden na een de wedstrijd tegen FC Twente, die met 0-2 eindigde voor Twente, via de hoofdingang het station binnendringen. De politie moest in actie komen om de gemoederen tot bedaren te brengen en dreef de supporters te paard uit elkaar. Door het opstootje konden enkele honderden bezoekers van de businesslounge het pand tijdelijk niet uit. Dit meldt RTV Noord donderdagavond.

Er was duidelijk sprake van een grimmige sfeer. De supporters riepen onder meer 'Nijland rot op'. Vanwege de onrust buiten werd spelers van FC Groningen aangeraden in het stadion te blijven. Supporters van FC Twente konden het pand via een zij-uitgang verlaten.

Hans Nijland de algemeen directeur van FC Groningen besloot met de supporters in gesprek te gaan. Tegen RTV Noord zei hij: 'Dat is niet gemakkelijk, maar ik vind dat ze recht hebben op uitleg.' Over de situatie zei hij tegen de lokale omroep: 'De situatie gaat mij ook zeer aan het hart. De Nederlaag doet pijn. Het is verschrikkelijk voor de supporters, verschrikkelijk voor Danny Buys en voor de spelers. Er zit geen greintje vertrouwen meer in de ploeg. Dat is zorgelijk.' Over de onrust en de onveiligheid buiten was Nijland niet te spreken: 'Dat mag nooit gebeuren'.