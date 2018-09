Dreiging van een terroristisch netwerk uit Arnhem weggenomen

De politie heeft donderdag zeven mannen aangehouden. Met deze aanhoudingen is de concrete dreiging van een terroristisch netwerk uit Arnhem weggenomen. De gebruikelijke alertheid blijft volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV) uiteraard wel geboden. Er is geen reden om evenementen te mijden.

Het OM maakte de aanhoudingen gisteren bekend. Dit was vanwege een zeer ernstige verdenking dat zij vergevorderd waren in het voorbereiden van een grote terroristische aanslag in Nederland. De NCTV is hierover vooraf geïnformeerd. De verdachten zijn aan het einde van de middag in Arnhem en Weert aangehouden. Het gaat om mannen uit Arnhem (3), Rotterdam (2), Huissen (1) en Vlaardingen (1).

Goede samenwerking tussen de veiligheidsdiensten

Met deze aanhouding is de acute dreiging weg, bevestigt de AIVD. De recente acties van politie en OM onderstrepen de goede samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. Ook benadrukken die dat de aandacht voor binnenlandse terugkeerders onverminderd actueel is. De aanhoudingen passen in het huidige dreigingsbeeld. Er zijn geen concrete aanwijzingen om het dreigingsniveau te verhogen van 4 naar 5. De kans op een aanslag blijft reëel, de gebruikelijke alertheid blijft geboden.