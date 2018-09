FNV: Stakend personeel Ryanair geeft duidelijk signaal aan werkgever

De opstand in Europa tegen Ryanair is vandaag vliegend van start gegaan’, zegt Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart. 'Ook hier in Eindhoven verloopt de staking succesvol. De actiebereidheid onder het cabinepersoneel is zeer groot. Achttien vluchten zijn gecanceld en dat aantal zal nog iets oplopen'. Niet alleen het cabinepersoneel staakt vandaag massaal, maar ook de piloten van Ryanair.

Cabinemedewerkers hoopvol dat Ryanair gaat veranderen

De stakende cabinemedewerkers hebben weer hoop. ‘Jarenlang durfden we geen kritiek te uiten op onze werkgever. Maar vandaag staken we bijna allemaal’, zegt 1 van de 92 Ryanair cabinemedewerkers op vliegbasis Eindhoven. ‘We krijgen gelukkig veel steun van passagiers. En er kwamen zelfs een paar Nederlandse politici naar Eindhoven uit solidariteit met ons. Ook horen we via appgroepen van onze collega’s in andere landen hoe de staking daar verloopt. Dat alles geeft ons moed. We hebben altijd gezegd Ryanair must change, na vandaag geloof ik daar heilig in: Ryanair will change.’

Hajjari: ‘Mensen moeten zich realiseren dat voor 2 tientjes naar Milaan vliegen natuurlijk niet echt kan. Het cabinepersoneel betaalt daarvoor de prijs. Ze eisen dat Ryanair met ons een collectieve arbeidsovereenkomst afsluit met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Zolang Ryanair hier geen gehoor aangeeft, blijven wij actievoeren.’

Ook Europarlementariër Agnes Jongerius kwam haar steun betuigen. ‘Het vergt veel moed van jullie om tegen Ryanair te zeggen ‘het is genoeg geweest’. Europa moet zorgen voor eerlijk loon en arbeidsrecht’.

De staking in Eindhoven heeft ook impact gehad op landen waar niet werd gestaakt. Vanochtend zijn de vluchten van Eindhoven naar Londen, Praag en Faro gecanceld. Deze vliegtuigen zouden van daar weer doorvliegen, maar die vluchten zijn ook gecanceld.