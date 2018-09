F-35 opnieuw goedkoper

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie tekende afgelopen dinsdag met Lockheed Martin het contract voor leverjaar 2019. Er worden 141 F-35 jachtvliegtuigen, in 3 uitvoeringen, gebouwd en geleverd. Daarmee is een bedrag van $ 11,5 miljard gemoeid.

De stuksprijs voor de standaard USAF A-versie komt op iets boven de $ 89 miljoen, de laagste prijs tot nu toe. Nederland krijgt volgend jaar 8 van deze toestellen en profiteert ook van de prijsreductie. De F-35 kent naast de A-versie nog een verticaal landende B-versie en een C-uitvoering voor gebruik vanaf vliegdekschepen.

Toen Nederland besloot dat de F-35 de F-16 zou gaan vervangen, werd al voorzien dat de prijs van het toestel zou dalen. Dat gebeurt nu voor het elfde achtereenvolgende jaar. In totaal is de F-35, in de versie die Nederland bestelde, ten opzichte van het voorgaande jaar met 5,4% in prijs gezakt.

Meest geavanceerde toestel ooit

De F-35 is het meest geavanceerde jachtvliegtuig ooit gebouwd. Het vliegtuig bevat stealth-technologie, haalt supersonische snelheid, heeft krachtige sensoren, grote wapencapaciteit en wereldwijde inzetbaarheid. Verder heeft de F-35 het vermogen gegevens te verzamelen, te analyseren en te delen.



Inmiddels opereren er meer dan 320 F-35’s vanuit 15 bases over de hele wereld. Meer dan 680 piloten zijn nu getraind. De F-35-vloot heeft ook al meer dan 155.000 cumulatieve vlieguren geklokt. De betrouwbaarheid van het wapensysteem blijft vooruit gaan door een combinatie van hardware- en softwareverbeteringen. De F-35 vloot groeit in de komende jaren sterk. Vanaf eind 2019 opereert de F-35 ook vanuit Nederland.