Twee wielrenners zwaargewond na botsing met tractor, één wielrenner met traumeheli mee

In het Brabantse Erp zijn zondagochtend twee wielrenners in botsing gekomen met een tractor.

Een van de wielrenners is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De andere wielrenner was aanspreekbaar. Het ongeval gebeurde op de Akkerweg in Erp. Dit meldt Politie Oost Brabant. De twee slachtoffers maakten deel uit van een grotere groep wielrenners. Volgens ooggetuigen zou een van de zwaargewonde wielrenners onder de tractor zijn gekomen.

Het onderzoek naar de precieze toedracht van de aanrijding is in volle gang. Verkeersspecialisten zijn daarvoor aanwezig in Erp. Ook wordt met de bestuurder van de tractor en met getuigen gesproken.