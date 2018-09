Achtervolging met hoge snelheden eindigt met crash

De achtervolging eindigde bij de afrit Vathorst, toen de automobilist in een bocht de macht over het stuur verloor. Via de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer schoot hij door de berm en kwam achterstevoren in de struiken tot stilstand.

Agenten zagen de man omstreeks 05.45 uur met hoge snelheid rijden bij knooppunt Hoevelaken en zetten de achtervolging in. Bij de afslag Bunschoten gaven de agenten een stopteken, maar hierop reageerde de bestuurder niet, waarna de achtervolging verder ging weer de snelweg op. Daarbij werd een gecorrigeerde snelheid vastgesteld van 172 kilometer per uur, waar 120 mag worden gereden.

Uit auto gepraat

Bij afslag Vathorst ging een andere weggebruiker aan de kant om ruimte te maken voor de politiewagen met zwaailicht en sirene. De verdachte passeerde deze auto rakelings aan de rechterzijde, raakte in e berm, maar wist nog te corrigeren. Bij de volgende bocht ging het mis. Onder dreiging met een taser praatten de agenten de Soester de auto uit en hielden hem aan.

Nader onderzoek

De verdachte is overgebracht naar het bureau voor verhoor. Nader onderzoek moet duidelijk maken waarom hij zo hard reed en of er mogelijk sprake was van alcohol of drugs. Vanwege de snelheidsoverschrijding van meer dan 50 kilometer per uur, is zijn rijbewijs ingenomen. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek.