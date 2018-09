Alpe d’HuZes groeit naar €11,3 miljoen

Het definitieve eindbedrag van Alpe d’HuZes 2018 is €11,3 miljoen. Dit is bijna een miljoen euro meer dan vorig jaar, waarmee Alpe d’HuZes wederom het grootste fondsenwervende evenement van Nederland is.

Vandaag is het definitieve bedrag bekend gemaakt en overgedragen aan KWF Kankerbestrijding.

Het bedrag is opgehaald door ruim 4500 deelnemers die 7 juni lopend of fietsend de legendarische Alpe d’Huez in Frankrijk beklommen, om daarmee geld op te halen voor kankeronderzoek. Het was een regenachtige dag waarop veel mensen de zware tocht samen hebben afgelegd, vaak vanuit de herinnering aan een dierbare die is gestorven aan kanker. Na afronding van alle acties en het innen van toezeggingen, is het eindbedrag definitief: €11,3 miljoen.

Voorzitter van Alpe d’HuZes Jan Kouwenhoven: “Supergoed om te zien dat alle donatieacties en het harde werk van al onze deelnemers, sponsoren en vrijwilligers zo heeft uitgepakt: ruim 400 deelnemers meer en bijna een miljoen euro meer dan vorig jaar. We gaan weer hard aan de slag voor volgend jaar, want het blijft nog steeds ontzettend hard nodig om meer geld op te halen om te zorgen dat niemand meer doodgaat aan kanker.”

Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding noemt de opbrengst van Alpe d’HuZes fantastisch: “Het is indrukwekkend om te zien dat zoveel mensen zich inzetten om geld op te halen voor kankeronderzoek. De actie is ook van grote symbolische waarde: uit de grote saamhorigheid op de berg putten velen moed om verlies van dierbaren te verwerken én de dag dichterbij te brengen dat kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. De deelnemers en vrijwilligers leveren al jarenlang een verbluffende prestatie en ik dank hen voor deze enorme opbrengst.”

Inschrijving 2019

In de afgelopen 13 jaar heeft Alpe d’HuZes ruim €162 miljoen opgehaald. Hiervan zijn tot nu toe ruim 200 onderzoeken gefinancierd, om te zorgen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker en betere kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten. In 2019 wordt Alpe d’HuZes gehouden op donderdag 6 juni; iedereen kan zich vanaf half oktober inschrijven om hieraan mee te doen.