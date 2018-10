Automobilist (19) ernstig verkeersongeval achtervolging Houten overleden

De 19-jarige bestuurder die afgelopen weekend op de Rede in Houten met zijn voertuig in het water terecht kwam is overleden. Specialisten van het Tactisch Verkeers Team hebben het onderzoek in behandeling.

Achtervolging

De man uit IJsselstein is in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 september met zijn auto in de sloot beland na een achtervolging door de politie. Agenten troffen de bestuurder tientallen meters verderop aan in de sloot. Na reanimatie werd de man naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.

Kenteken

Omstreeks 01.45 uur zagen agenten de auto rijden over de Rondweg. Op basis van het kenteken zagen zij redenen om de auto en bestuurder te controleren. De automobilist ging er echter vandoor, waarna hij tegen een lantaarnpaal botste. Vervolgens reed de bestuurder achteruit en reed tegen de politieauto, waarna hij er met enorm hoge snelheden vandoor ging.

Te water

Op De Rede raakte de auto in de berm en kwam op de kop in het water terecht. De agenten vonden de IJsselsteiner in het water en brachten hem aan de kant. Een traumateam kwam ter plaatse voor de verzorging van het slachtoffer. Met behulp van de brandweer en een politiehelikopter met warmtebeeldcamera werd de omgeving afgezocht naar eventuele andere inzittenden, maar er werd niemand meer aangetroffen. De politie doet met specialistische afdelingen onderzoek naar het ongeval.