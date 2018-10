Twee verdachten opgepakt voor moord Mieremet en Endstra

Maandag heeft de politie in Spanje een man en in Nederland een man aangehouden als verdachten voor de moord op Endstra en Mieremet. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Alicante

Maandagmiddag werd door de Afdeling moordzaken van de Spaanse politie op verzoek van de Nederlandse autoriteiten een 54-jarige man uit Almere aangehouden in zijn villa nabij Alicante, Spanje. Vlak na zijn aanhouding werd een 57-jarige man, die reeds gedetineerd zat voor andere feiten, aangehouden in zijn cel in Nederland.

Afpersing en moord Endstra en Mieremet

Na uitvoerig rechercheonderzoek is de 57-jarige man naar voren gekomen als verdachte van afpersing en moord op zowel Endstra als Mieremet en deelnemen aan een criminele organisatie. De 54-jarige man wordt verdacht van de moord op Endstra en deelnemen aan een criminele organisatie. De verdachten worden gehoord en er zal een financieel onderzoek plaatsvinden. Nederland zal de Spaanse autoriteiten verzoeken om overlevering van de 54-jarige man.