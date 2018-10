Iets minder verkeersboetes vanwege CAO-acties politie

In de maanden mei t/m augustus van 2018 zijn 3.230.893 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen werden 3.412.469 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen, zo blijkt donderdag uit het tweede tertiaaloverzicht Wahv 2018*.

Politieacties

De daling in het tweede tertiaal hangt waarschijnlijk samen met de acties die de politiebonden voerden in de zomermaanden in verband met de cao-onderhandelingen. Dit is onder meer zichtbaar in de daling van het aantal staande houdingen: 107.924 in de maanden mei t/m augustus van 2018, tegen 129.119 in dezelfde periode een jaar eerder.

Mobiele radarsets

Ook lijkt er door de cao-acties in het tweede tertiaal sprake van een daling in de instroom van geconstateerde verkeersovertredingen middels mobiele radarsets die worden gebruikt door de politie. De met mobiele radarsets geconstateerde verkeersovertredingen kunnen met ingang van dit jaar worden gespecificeerd in de periodieke verkeersoverzichten. Een vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder is daarom niet te maken.

Flitspaal, trajectcontrole en mobiele radarsets

De meeste verkeersovertredingen betreffen snelheidsovertredingen; 2.793.407 in tweede tertiaal van 2018 ten opzichte van 2.933.794 in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel van de verkeersovertredingen voor te hard rijden wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen. In de maanden mei t/m augustus van 2018 zijn 1.515.583 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, 782.178 met een trajectcontrole en 476.649 middels mobiele radarsets.

Buitenlandse verkeersovertreders

In het tweede tertiaal van 2018 zijn 429.044 verkeersboetes naar een buitenlandse verkeersovertreder verstuurd. Dat is iets meer dan de 425.961 in dezelfde periode in 2017.