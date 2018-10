Man aangehouden voor brandstichting

De politie heeft woensdagavond een 52-jarige man uit Limmen aangehouden op verdenking van brandstichting. Vermoedelijk heeft de man in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in brand gestoken aan de 3e Oosterberg in Egmond aan Zee.

Rond 01.00 uur roken surveillerende agenten een brandlucht en kwam er een melding via de meldkamer binnen dat er auto’s in brand stonden. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de voertuigen door de vlammen werden verwoest. Onderzoek leidde woensdag tot de aanhouding van een 52-jarige man uit Limmen. De verdachte is ingesloten voor onderzoek.