Toezichthouder gewond na opzettelijke aanrijding

Een toezichthouder van de gemeente Woerden is woensdagavond 3 oktober opzettelijk aangereden door een scooterrijder. Daarbij liep hij verwondingen op aan handen en elleboog. De bestuurder kwam ten val en ging er rennend vandoor.

De toezichthouder en zijn collega wilden de bestuurder omstreeks 19.45 uur aanspreken omdat deze door het Brediuspark reed en gaven een stopteken. De scooterrijder passeerde echter de eerste toezichthouder en reed vervolgens op de tweede in. Het slachtoffer werd geschept en kwam ten val.

Gestolen motorscooter

Gealarmeerde agenten troffen de verdachte niet meer aan. Het gaat om een licht getinte man die rennend is gevlucht via het Brediuspad. De achtergebleven scooter bleek een gestolen motorscooter, met een aangepaste kentekenplaat. De politie heeft de scooter in beslag genomen, onder andere voor sporenonderzoek.