Celstraf geëist tegen afpersers KPN

'Verdachte heeft als ex-werknemer het vertrouwen van KPN in zeer ernstige mate geschaad.' Als het aan de officier van justitie van het Landelijk Parket ligt, gaat een 32-jarige man die inmiddels in Slowakije woont, 12 maanden de cel in omdat hij dreigde gegevens van honderden klanten van het bedrijf openbaar te maken tenzij KPN een groot bedrag in bitcoins betaalde.

KPN ontving het eerste bericht in november 2017. Daarna werd onder andere in een mail de suggestie gewekt dat een groep hackers de systemen van het bedrijf was binnengedrongen. Om de afpersing kracht bij te zetten werd een externe website genoemd waar een deel van de gegevens zichtbaar was gemaakt. Zo kon KPN zien dat de gegevens daadwerkelijk in andere handen waren.

Geen hackers

In januari deed KPN aangifte. Onderzoek van het Team High Tech Crime van de politie onder leiding van het LP leidde al vrij snel naar de 32-jarige man en een 26-jarige medeverdachte uit Rotterdam. De 32-jarige was in dienst geweest bij KPN maar eind 2017 wegens fraude ontslagen. Van een groep hackers was dus geen sprake. In februari werden beide mannen aangehouden, in Rotterdam en in Slowakije. Tegen de 26-jarige verdachtewerd een straf van 6 maanden (2 voorwaardelijk) geëist.