OM eist celstraf voor uitbuiting arbeiders

'Vieze, amateuristische bende'

Een vieze, amateuristische bende. Daarin werden drie arbeiders - twee illegalen en een met een verstandelijke beperking - maandenlang aan het werk gezet in Delft en Poeldijk.

50 euro per dag

De drie slachtoffers bakten voor verdachte roti, bara's en bananenchips. Volgens het Openbaar Ministerie maakte verdachte bewust gebruik van hun kwetsbare positie, door ze slechts 50 euro per dag in het vooruitzicht te stellen. Dat is ver beneden het minimumloon. 'Geen enkele mondige Nederlandse werknemer had daarmee genoegen genomen,' stelde de officier van justitie.

Keukentje en hennepkwekerij

Twee van de slachtoffers werden te werk gesteld in een keukentje achter een winkelpand in Delft. De derde moest naar Poeldijk, waar de omstandigheden nog erbarmelijker waren. In de uitbouw van een huis - waarin ook nog een hennepkwekerij zat - werd op bedrijfsmatige schaal geproduceerd in een ruimte die daar totaal niet geschikt voor was.

Beslagen ramen en gladde vloer

'De politie spreekt van een geïmproviseerde keuken,' hield de officier van justitie het dossier voor aan de rechtbank, 'met beslagen ramen en een gladde vloer van het bakvet. Als ik kijk naar de foto's in het dossier is het een amateuristische vieze bende, waarin u en ik het geen dag hadden volgehouden.'