70 agenten vallen woningen Helmond binnen, 7 drugsverdachten aangehouden

De politie is maandag een grote anti-drugsactie gestart in het Brabantse Helmond. Een politiemacht van 70 agenten heeft maandagochtend vroeg diverse invallen gedaan in woningen en daarbij in totaal 7 drugsverdachten aangehouden.

Doorzoekingen

Na de aanhoudingen ging de politie verder met de doorzoekingen van de panden. Dit nam ettelijke uren in beslag. Bij de grote actie zijn door de politie ook speurhonden ingezet die gespecialiseerd zijn in het traceren van drugs en geld.

Strafrechtelijke onderzoeken

De zeven verdachten die vroeg in de ochtend zijn aangehouden zitten vast voor verder onderzoek. De actiedag van vandaag maakt deel uit van een aantal strafrechtelijke onderzoeken naar de handel in drugs en overlast hiervan in het centrum van Helmond. In de afgelopen maanden werden reeds meerdere verdachten van het dealen van drugs op straat aangehouden.

Bosperceel doorzocht

In een bosperceel in de buurt van het Sjef de Kimpepad in Helmond helpen gespecialiseerde Defensiemedewerkers de politie bij het zoeken naar mogelijk verstopte spullen die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek.