Politie zoekt getuigen explosie Aartshertogenlaan ’s-Hertogenbosch

In de nacht van zondag 4 oktober rond 02.00 uur werden omwonenden van de Aartshertogenlaan in ’s-Hertogenbosch opgeschrikt door meerdere knallen.

Eenmaal ter plaatse bleek dat er een explosie was geweest bij een kapperszaak. De explosie richtte gelukkig alleen materiele schade aan. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en doet onderzoek.

Uit onderzoek is gebleken dat de explosie vermoedelijk is ontstaan door zwaar illegaal vuurwerk.

Bewoners die boven de getroffen pand wonen hebben enige tijd uit voorzorg hun woning moeten verlaten. Al snel konden zij terugkeren toen bleek dat er geen (bouwkundig) gevaar was.

Vandaag zal er verder onderzoek worden gedaan waaronder een buurtonderzoek. Ook worden beschikbare camerabeelden veiliggesteld en uitgekeken.