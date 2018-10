Brandweer dooft brandende doeken in Leijsenven in Boxtel

Maandagavond werd kort voor 20.30 uur de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Molenwijkseweg in Boxtel. Aan de waterkant van het Leijsenven in Park Molenwijk smeulde enkele doeken.

De brandweer dompelde de brandende doeken simpelweg onder in het vijverwater waarna het kleine brandje snel was gedoofd. Hoe de doeken in het park terecht zijn gekomen en wie de doeken in brand heeft gestoken is niet bekend.