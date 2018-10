Steeds vaker een doggybag

De doggybag raakt langzaam ingeburgerd in Nederland. 41% van de Nederlanders, krijgt wel eens een doggybag aangeboden in een restaurant. In 2015 was dit nog maar 31%. Ook het aantal mensen dat zelf om een doggybag vraagt, ligt 10% hoger dan 3 jaar geleden. Aan de andere kant vindt nog steeds 44% het gênant om een doggybag te vragen in een restaurant. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Natuur & Milieu, uitgevoerd door Panelwizard.

Schaamte

‘Dat de doggybag langzaamaan mainstream wordt, is een ontwikkeling die we van harte toejuichen,’ aldus Dorien Ackerman, directeur Marketing bij Natuur & Milieu. ‘Maar er heerst ook nog veel schaamte: bijna de helft van de mensen die wel eens uit eten gaat, mensen vindt het nog gênant om een doggybag te vragen: een groot deel hiervan schaamt zich tegenover het personeel, tegenover de mensen met wie ze uit eten zijn of tegenover andere gasten. Eén op de drie schaamt zich om met een (herkenbare) doggybag over straat te lopen. Het zou fijn zijn als mensen die gene over boord kunnen zetten.’

Dag van de Doggybag

Natuur & Milieu roept vandaag uit tot de Dag van de Doggybag. In het kader van deze dag roept Natuur & Milieu mensen op om massaal een doggybag te vragen in restaurants. ‘We vragen hen om de reactie van tafelgenoten of personeel te delen op social media onder de hashtag #dagvandedoggybag. De leukste inzendingen winnen een dinerbon ter waarde van 50 euro.’

Bord leegeten

Een doggybag past uitstekend in de Hollandse cultuur. 66% is opgevoed met de regel dat je altijd je bord moet leegeten. 85% heeft een hekel aan voedselverspilling. Een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren. Daar komt bij dat 63% uit eten gaan in Nederland duur vindt. ‘Vreemd dus, dat we ons nog steeds zo schamen als zuinige Nederlanders,’ zegt Ackerman.

Restaurant aan zet

69% van de Nederlanders vindt dat restaurants standaard een doggybag moeten aanbieden. Ook vindt 79% dat restaurants meer moeten doen tegen voedselverspilling. ‘Restaurants zijn aan zet om in actie te komen tegen voedselverspilling. Hier trekken ze ook nieuwe klanten mee: een kwart geeft aan sneller naar een restaurant te gaan dat iets doet tegen voedselverspilling,’ stelt Ackerman.

Doggybag-logo tegen taboe

Een logo helpt om een doggybag te vragen. Als er een doggybag-logo zichtbaar zou zijn, bijvoorbeeld op de menukaart of op de gevel van het restaurant, zou bijna de helft (46%) sneller om een doggybag vragen. Met name bij jongeren onder de 30 is een logo populair: 56% van hen wordt daarmee over de streep getrokken.

Voedselverspilling in de horeca: 83 miljoen borden eten

Natuur & Milieu voert de doggybag-campagnes om voedselverspilling in de horeca tegen te gaan. Jaarlijks wordt er in de horeca 55.000 ton voedsel verspild, dat staat gelijk aan 83 miljoen borden. Voedselverspilling vindt zowel plaats in de keuken als bij de gast. Minder verspilling en betere portiegroottes zijn erg belangrijk. Maar daarnaast is de doggybag ook een oplossing voor het voedsel dat veel Nederlanders wel eens laten liggen op het bord. In landen als de VS en Zuid Afrika neemt iedereen zijn overgebleven eten mee naar huis.