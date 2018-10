Politieauto knalt tegen boom tijdens achtervolging

Rond 20.38 uur kreeg de politie een melding van een heterdaad diefstal uit een auto in parkeergarage de Kamp aan de De Witstraat. De melder zag een auto wegrijden en kon een kenteken doorgeven. Het voertuig zou zijn weggereden in onbekende richting. Via een ANPR-hit (Automatische Nummer Plaat herKenning) op de A9 richting Amsterdam kwamen de agenten de auto weer op het spoor. De auto ging er met een hoge snelheid vandoor in de richting van Amsterdam Osdorp. Na een achtervolging tot in een park sprong een van de verdachten uit de auto. Hierop moesten de agenten uitwijken en knalden met hun dienstauto tegen een boom. Beiden verdachten gingen er te voet vandoor. De agenten raakten niet gewond en gingen er rennend achteraan. Zij zagen dat een van de verdachten de sloot in was gesprongen. Na aanroepen is hij de sloot uitgeklommen en is hij aangehouden. De andere verdachte is te voet ontkomen. De 34-jarige man uit Utrecht is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.