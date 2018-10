ProRail gaat gevaarlijke spoorwegovergangen blokkeren

De spoorwegbeheerder wil niet langer wachten op lokale besluitvorming. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. Pro Rail-topman Piet Eringa tegen de krant: 'Volgende week beginnen we nu zelf met afzetten van wegen. Dat is de veiligste oplossing.' Eringa vindt het onverantwoord om nog langer te wachten. Eringa: 'Het overleg gaat soms eindeloos door. Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leggen.'

Eringa zegt niet welke spoorwegovergang als eerste dichtgaat, maar volgens de krant gaat het om een spoorwegovergang in Lunteren.