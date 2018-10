Kristallen Film voor Wad: overleven op de grens van water en land

De documentaire Wad: Overleven op de grens van water en land heeft de Kristallen Film-status behaald. In het eerste weekend dat de Nederlandse documentaire over het beschermde waddengebied in première ging, heeft de film meer dan 10.000 bezoekers getrokken.

Gisteravond reikte presentator Twan Huys in de live tv-uitzending van RTL Late Night de Kristallen Film award uit aan cameraman Ruurd Jelle van der Leij. De Kristallen Film is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Wad: Overleven op de grens van water en land is de zesde documentaire dit jaar die bekroond werd met een Kristallen Film award.

Wad is de eerste Nederlandse natuurfilm over het waddengebied, het enige Nederlandse natuurgebied met de Unesco Werelderfgoed status. Regisseur Ruben Smit en zijn crew registreren dit unieke Nederlandse natuurgebied en al zijn natuurfenomenen onder- en bovenwater, in elk jaargetijde. De film belicht het ecosysteem; van de kleine kiezelwieren onderaan de voedselketen tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond, het grootste roofdier van het wad. Met de nieuwste filmtechnieken, time-lapse, drones, microfotografie en onderwatercamera’s is de waddennatuur vanuit alle perspectieven in beeld gebracht.

Wad: Overleven op de grens van water en land werd door Ruben Smit (De Nieuwe Wildernis) geregisseerd. De film werd geproduceerd door Ruben Smit Productions en is tot stand gekomen dankzij steun van Landal Greenparks, Merk Fryslân, Er gaat niets boven Groningen, NIOZ, Leeuwarder Courant, BNNVARA, Waddenzee Werelderfgoed, LWD2018, VVV Ameland en ruim dertig andere organisaties die op een of andere manier bij de bescherming van het waddengebied betrokken zijn. De documentaire Wad: Overleven op de grens van water en land wordt door Van Liefland Distributie Services gedistribueerd en draait momenteel in 93 filmtheaters.

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.

Op de foto cameraman Ruurd Jelle van der Leij en RTL Late Night-presentator Twan Huys.