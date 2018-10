Vreemde lucht in Hoogheemflat Boxtel

Dinsdagavond laat rukte de brandweer uit voor een gaslucht in een van de flats aan de Hoogheem in Boxtel.

Metingen brandweer

De brandweer startte een onderzoek en verrichtte metingen. Uiteindelijk trof met de oorzaak in een van de schuurtjes aan op de begane grond van de flat. Hiervoor werd de woningbouw in kennis gesteld waarna de hulpdiensten weer retour gingen. Of het uiteindelijk ook om een gaslek ging is niet bekend.