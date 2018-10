Marineduikers bergen lichaam verdronken werknemer werkeiland Scaldiahaven

In Zeeland is vrijdagochtend een werknemer vanaf een werkeiland in het water van de Scaldiahaven gevallen en verdronken. 'Na een flinke zoektocht is het stoffelijk overschot vrijdagavond door duikers van de marine geborgen', zo meldt de politie vrijdagavond.