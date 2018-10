Nederland in trek bij internationale zakenreizigers en toeristen

Het aantal door Nederland verstrekte visa voor kort verblijf is in de periode 2011-2017 fors gestegen met ruim 45 procent naar 621.000 per jaar. Naar schatting geven bezoekers uit visumplichtige landen in Nederland bijna 300 miljoen euro per jaar uit. De groei zet naar verwachting de komende jaren door. Dat blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten uitvoeren.

Als Schengenland is Nederland verplicht een visumbeleid te hanteren dat voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de EU Visumcode. De uitvoering hiervan is in handen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken: “Het aantal visumaanvragen stijgt enorm. Nederland bewijst niet alleen bezoekers maar ook zichzelf een dienst met het optimaal faciliteren van deze reizigers. Daarom is Buitenlandse Zaken bezig het proces beter en moderner in te richten door bijvoorbeeld het digitaliseren van het aanvraagproces en het centraliseren van de afdelingen die de visumaanvragen beoordelen. Tegelijkertijd doet Buitenlandse Zaken geen concessies aan veiligheid. Ook in een modern visumproces is en blijft zorgvuldigheid het sleutelwoord.”

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de kwaliteit van de dienstverlening rond de aanvraag van visa een direct effect heeft op de aantrekkingskracht van Nederland als handelspartner voor bijvoorbeeld opkomende economieën. “Dat is een waardevolle conclusie. Het is daarom extra belangrijk dat wij als ministerie nauw in contact blijven met het bedrijfsleven over onze dienstverlening en willen we samen optrekken. Het onderzoek is een goed startpunt voor deze gesprekken’’, aldus minister Blok

Het ministerie van Buitenlandse Zaken introduceerde al eerder het Orange Carpet programma voor lokale bedrijven. Voor medewerkers van deelnemende bedrijven wordt het aanvraagproces vereenvoudigd en is extra dienstverlening mogelijk. Afgelopen september nam het ministerie wereldwijd een digitaal aanvraagformulier voor het Schengen visum en een Caribisch visum in gebruik dat klanten online kunnen invullen. Vanaf 2020 wordt het aanvraagformulier uitgebreid met functies als uploaden van documenten, online betalen, het online maken van een afspraak bij een loket.