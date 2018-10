Warmterecords verbroken. Nog nooit eerder zo warm in oktober.

In De Bilt werd zaterdagmiddag om 12.50 uur een temperatuur van 23,7 graden gemeten. Een uurtje later liep het kwik op naar 26,3 graden.

Niet eerder sinds het begin van de weermetingen werd het in De Bilt zo laat in de herfst nog zo warm. Met deze temperaturen is het de warmste 13e oktober ooit gemeten. Dit meldt weeronline.nl. Dat er records zouden worden verbroken werd zaterdagochtend al verwacht. Daarbij is het vandaag de 55e officiële zomerse dag van 2018. Het vorige record stond op 51 zomerdagen in 2006. BIj een temperatuur van 25 graden of hoger wordt gesproken van een zomerse dag.

Strandtenthouders

Ook voor de 321 strandtenthouders langs de Noorzeekust is het een recordzomer qua omzet, zo melden meerdere media zaterdag. Stephan van der Stee van Strand Nederland, de belangenorganisatie van strandpaviljoenhouders in de media: 'Dit is de beste zomer ooit - dat denk ik wel. Als je met meer dan honderd zomerse dagen dit jaar geen geld kunt verdienen, dan gaat het je nooit lukken.' 'Maar, voegt hij er aan toe 'Pas op, hè. Omzet is nog geen winst. En vorig jaar hadden we met een grotendeels verregend zomerseizoen te maken.' Waar de strandtenthouders wel last van hadden was het personeelstekort. Er zal daarom binnenkort een campagne gevoerd worden om meer personeel voor de strandhoreca te werven.