Geopende putdeksels vernielen politieauto onderweg naar reanimatie

Politieagenten die vannacht met spoed onderweg waren naar een reanimatie in Bergen op Zoom zijn uiteindelijk gestrand doordat onbekenden een aantal putdeksels hadden geopend waardoor de dienstauto zwaar beschadigd raakte en niet meer verder kon. Dit meldt heeft de politie op Facebook laten weten.

Melding reanimatie

'Vannacht kregen wij een melding van een reanimatie. Wij waren op dat moment in het centrum van Bergen op Zoom. Direct zijn wij in ons dienstvoertuig gestapt om met spoed naar het opgegeven adres te rijden en daar hulp te kunnen gaan verlenen', schrijft een van de agenten.

'Stoer'

'Helaas was er iemand zo stoer geweest om de putdeksels omhoog te zetten, wat wij met spoed in het donker, niet hebben gezien. Met als gevolgd dat ons dienstvoertuig behoorlijke schade op liep en wij onze weg niet meer konden vervolgen. Gelukkig waren er collega’s in de buurt die direct ter plaatse konden gaan om de reanimatie op te starten. De volgende keer hebben wij mogelijk minder geluk!', aldus de agent,

Oproep

De politie roept in het bericht op social media degene die zo stoer was om dit te doen op om ook zo stoer te zijn om zichzelf te melden op het politiebureau.