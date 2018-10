Twee zwaargewonden bij steekincident camping Hooge Mierde

Zaterdagavond heeft de politie een 25-jarige man aangehoudene na een steekpartij op de camping in Hooge Mierde. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Twee zwaargewonden

Bij de ruzie die leidde tot de steekpartij raakten een man van 23 en een man van 32 zwaargewond. 'Zij zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie. De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het incident in kaart te brengen.

Traumahelikopter

Het steekincident gebeurde rond 21.00 uur in een van de chalets op de camping. Voor de zwaargewonden werd ook de traumahelikopter ingezet.