'Invalkrachten voor basisonderwijs steeds moeilijker te vinden'

Het wordt steeds moeilijker om flexible invallers te vinden, omdat schoolbesturen invallers in vaste dienst nemen om hun eigen tekorten op te vullen. Dit schrijft de NOS maandag. Het tekort aan invallers werd al in de eerste weken van het schooljaar duidelijk. Een bestuurder van de Zeeuwse invalpool tegen de omroep: 'We konden in de eerste week al niet voldoen aan een aanvraag van een school, dat is nog nooit eerder gebeurd.'

Bij merendeel van de invalpools is 30 procent van het personeelsbestan vertrokken. De leraren zijn vaak aan het werk gegaan bij een school waar ze eerder al op invalbasis hebben lesgegeven. t Eric Reekers, directeur van Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ zegt hierover: 'Dat er mensen vertrekken uit de pool is natuurlijk ook een goede zaak, want dat is het leuke risico dat je loopt. Het probleem zit bij de instroom van de invalpool, die droogt al jaren op, terwijl de uitstroom doorgaat.'

Pabo

Die instroom zal met name moeten komen vanuit de pabo. Daar is het aantal aanmeldingen dit jaar met 11 procent gestegen. Maar de invalpools denken dat dit niet genoeg is.