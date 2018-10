Bestuurster negeert stopteken en ramt politiewagens

Een 58 –jarige vrouw uit Arnemuiden is in de nacht van zondag op maandag aangehouden omdat zij een stopteken negeerde.

Agenten zagen het voertuig rond 03.25 uur rijden op de Zuidwal en gaven een stopteken voor een controle. De bestuurster negeerde dit stopteken. De agenten volgden het voertuig door Arnemuiden richting Wolphaarsdijk. Ook toen de agenten de optische – en geluidssignalen aanzetten, stopte de vrouw niet en reed zij met verhoogde snelheid door. Op de Korenbloem stond de auto stil. De politiewagen stopte achter haar en vervolgens reed de vrouw achteruit tegen het politievoertuig aan. Ze reed via de Van Cittersweg weer verder. Inmiddels waren meerdere politie-eenheden opgeroepen om de bestuurster tot stoppen te manen. Op de Muidenweg in Wolphaartsdijk zette een eenheid een politiewagen zo neer dat de doorgang voor de bestuurster werd belemmerd. Hierop reed de vrouw weer naar achter en ramde opnieuw een politievoertuig. Weer wist ze door te rijden. Even verderop lukte het om de vrouw te laten stoppen en haar aan te houden. Ze wordt vandaag gehoord.