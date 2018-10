ProRail waarschuwt gemeenten voor trillingshinder bij nieuwbouw

Woningtekort

Nederland heeft een woningtekort. Daarom willen we met z’n allen veel woningen bouwen. Rondom de 7300 kilometer spoor is nog veel ruimte. Maar daar wonen ook veel mensen. Ruim twee miljoen in een straal van driehonderd meter.

Geluid

Bij nieuwbouwprojecten langs het spoor wordt al rekening gehouden met geluidsnormen. Voor trillingen zijn echter nog geen duidelijke regels opgesteld. Wel blijkt uit onderzoek dat omwonenden tot zo’n tweehonderd meter rondom het spoor trillingshinder kunnen ervaren.

Zorgen

Omdat er steeds meer reizigers- en goederentreinen gaan rijden in Nederland, maakt ProRail zich zorgen om toekomstige buren. Topman Pier Eringa vindt dan ook dat gemeenten meer oog moeten hebben voor mogelijk toekomstige problemen. “Onze trillingsbrieven hebben wisselend resultaat. Sommige gemeenten nemen onze opmerkingen ter harte. Zo hebben we met Delft afspraken gemaakt over maatregelen voor woningen op de nieuwe spoortunnel. Op andere plekken liep het minder soepel. We hebben zelfs wel eens gedreigd met een rechtszaak.”

Trillingshinder voorkomen

Het achteraf verminderen van trillingshinder is een ingewikkelde aangelegenheid die met heel veel verschillende factoren te maken heeft, waaronder de staat van de bodem, type treinen, onderhoudskwestie op en rond het spoor, hoe ver woningen en kantoren van het spoor staan en welke fundering is gebruikt. Aanpassingen zijn kostbaar en hebben lang niet altijd effect.

Voorkomen is beter

Het voorkomen van trillingshinder blijkt een veel betere methode. De te nemen maatregelen zijn relatief eenvoudig en de kosten vallen erg mee. Zo kan hinder ernstig worden teruggedrongen door gebouwen net even anders te bouwen en door op een andere manier te funderen. Daarom is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig met een instructie voor bouwen langs het spoor.

Voorbeeld: Leidsche Rijn

In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn zijn bijvoorbeeld woningen langs het spoor gebouwd op palen waarin rubber zit verwerkt. Bewoners hebben hier niet of nauwelijks last van trillingen door treinverkeer. In een naastgelegen buurt is een traditionele bouwmethode gebruikt. Uit die wijk ontvangt ProRail wel meldingen van trillingshinder.