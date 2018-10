Jonge vrouw neergestoken in Utrecht

Rond 16.15 uur zagen voorbijgangers het gewonde meisje zitten op de Livingstonelaan en alarmeerden de hulpverlening. Ze was aanspreekbaar en vertelde dat zij in het Park Transwijk was neergestoken door een voor haar bekende man. Deze man is kort daarop aangehouden. Het meisje is vervoerd naar het ziekenhuis.